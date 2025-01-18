«Я теперь хомячок»: Невестка Королёвой сделала пластическую операцию, всё оплатила свекровь

Невестка Наташи Королёвой Мелисса Глушко решилась на сложную пластическую операцию. Врачи вмешались в структуры челюсти и даже нарастили кусочек кости, сообщила девушка у себя в соцсетях.

Мелисса после операции. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / melissa_foxs

«Сегодня начинается новый этап! Вчера мне сделали операцию по наращиванию кости на челюсти. Готова к восстановлению и изменениям!» — написала Мелисса.

Девушка показала фото после первого этапа и пошутила, что похожа на хомячка из-за отёков. Ложиться под нож она решила в одной из клиник Мытищ.