«Я теперь хомячок»: Невестка Королёвой сделала пластическую операцию, всё оплатила свекровь
Невестка Королёвой Мелисса Глушко сделала серьёзную пластическую операцию
Невестка Наташи Королёвой Мелисса Глушко решилась на сложную пластическую операцию. Врачи вмешались в структуры челюсти и даже нарастили кусочек кости, сообщила девушка у себя в соцсетях.
Мелисса после операции. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / melissa_foxs
«Сегодня начинается новый этап! Вчера мне сделали операцию по наращиванию кости на челюсти. Готова к восстановлению и изменениям!» — написала Мелисса.
Девушка показала фото после первого этапа и пошутила, что похожа на хомячка из-за отёков. Ложиться под нож она решила в одной из клиник Мытищ.
Недавно американская актриса Брук Шилдс рассказала в мемуарах, как хирург сделал ей интимную пластику без её разрешения. Женщина описала этот опыт как нечто ужасное, сравнив его с вторжением или даже изнасилованием, подчеркивая, что не было никаких оснований для таких изменений.
Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / melissa_foxs