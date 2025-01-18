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18 января, 13:04

«Я теперь хомячок»: Невестка Королёвой сделала пластическую операцию, всё оплатила свекровь

Невестка Королёвой Мелисса Глушко сделала серьёзную пластическую операцию

Невестка Наташи Королёвой Мелисса Глушко решилась на сложную пластическую операцию. Врачи вмешались в структуры челюсти и даже нарастили кусочек кости, сообщила девушка у себя в соцсетях.

Мелисса после операции. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / melissa_foxs

Мелисса после операции. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / melissa_foxs

«Сегодня начинается новый этап! Вчера мне сделали операцию по наращиванию кости на челюсти. Готова к восстановлению и изменениям!» — написала Мелисса.

Девушка показала фото после первого этапа и пошутила, что похожа на хомячка из-за отёков. Ложиться под нож она решила в одной из клиник Мытищ.

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Недавно американская актриса Брук Шилдс рассказала в мемуарах, как хирург сделал ей интимную пластику без её разрешения. Женщина описала этот опыт как нечто ужасное, сравнив его с вторжением или даже изнасилованием, подчеркивая, что не было никаких оснований для таких изменений.

Обложка ©

Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / melissa_foxs

Николай Рюмин
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