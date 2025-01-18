В Подмосковье скончался глава чеховской ОПГ Павлинов

В подмосковном Чехове скончался лидер местной ОПГ Николай Павлинов, который был приговорён к 17 годам колонии. В 2023 году его досрочно освободили из-за ряда заболеваний. Причина смерти не уточняется, известно лишь, что Павлинов перенёс клиническую смерть в одной из больниц региона. После этого он находился в состоянии комы.

Следствие установило, что он был главой местной ОПГ, в состав которой входило ещё 12 человек. Они незаконно получили право на девять земельных участков и два здания в Чеховском районе, общая стоимость которых превышает 130 миллионов рублей. Павлинов известный спонсор многих городских проектов в Чехове, поддерживал строительство ледового дворца, спорткомплекса «Олимпийский», а также реконструкцию местных церквей и монастыря. Он также был спонсором чемпионов мира по боксу Александра Поветкина и Дениса Лебедева, которые приходили в суд, чтобы поддержать его.