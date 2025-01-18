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18 января, 13:06

За сутки потери ВСУ в Курской области превысили 210 человек

За последние сутки потери ВСУ в Курской области превысили 210 человек, сообщает пресс-служба Минобороны России. По данным ведомства, в ходе боевых действий противник также потерял кучу техники.

«За сутки потери ВСУ составили более 210 военнослужащих, уничтожены бронетранспортёр, пять боевых бронированных машин, девять автомобилей, артиллерийское орудие и два миномёта, а также склад боеприпасов и пункт управления БПЛА», — говорится в сообщении.

По данным Минобороны, всего с начала боёв в Курской области ВСУ потеряли более 52 660 солдат. Уничтоженная техника включает 304 танка, 231 боевую машину пехоты, 44 пусковые установки реактивных систем залпового огня (в том числе 13 HIMARS и шесть MLRS американского производства), и много другое.

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ВС РФ активно наступают в Курской области на всех направлениях. Как ранее сообщили в Минобороны, наши бойцы освободили уже 63,2% территории, занятой ВСУ.

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ТАСС / Алексей Коновалов

Наталья Демьянова
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