Стало известно, сколько стоят билеты на спектакль Козловского в Дубае
«Страсти»: Билеты на спектакль Козловского в Дубае обойдутся в 17-51 тыс. рублей
Данила Козловский. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / danilakozlovsky
В своих социальных сетях звезда «Легенды №17» Данила Козловский рассказал, что 19 января в Дубае пройдёт спектакль «Фрэнк». Артист также выразил надежду, что следующее шоу состоится в России.
«Следующая остановка с «Фрэнком» в Дубае 19 января. И пожелаю себе в наступающем году, наконец, сыграть этот спектакль в своей стране», — написал актёр.
Портал «Страсти» поделился, в какую сумму обойдутся билеты на шоу. Цена начинается от 170 долларов или 17 тысяч рублей. Места в середине зала стоят 22−34 тысячи рублей, а в первом ряду — 51 тысячу рублей.
По данным издания, большая часть билетов уже раскуплена. Известно, что в зале не так много мест — это небольшая сцена.
Ранее Life.ru раскрыл «аппетиты» Бьянки, переживающей вторую волну славы. Исполнительница хита «Были танцы» просит четыре миллиона рублей за один частный концерт. Кроме того, заказчики обязаны соблюдать её требования из райдера, в котором указаны алкоголь, красная рыба, морепродукты и «какие-то вещи».