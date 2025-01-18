Стало известно, сколько стоят билеты на спектакль Козловского в Дубае

В своих социальных сетях звезда «Легенды №17» Данила Козловский рассказал, что 19 января в Дубае пройдёт спектакль «Фрэнк». Артист также выразил надежду, что следующее шоу состоится в России.

«Следующая остановка с «Фрэнком» в Дубае 19 января. И пожелаю себе в наступающем году, наконец, сыграть этот спектакль в своей стране», — написал актёр.

Портал «Страсти» поделился, в какую сумму обойдутся билеты на шоу. Цена начинается от 170 долларов или 17 тысяч рублей. Места в середине зала стоят 22−34 тысячи рублей, а в первом ряду — 51 тысячу рублей.

По данным издания, большая часть билетов уже раскуплена. Известно, что в зале не так много мест — это небольшая сцена.