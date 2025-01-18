Почти месяц державший оборону в зоне СВО боец питался снегом и похудел на 24 кг

Боец российских войск младший сержант Магомед Абдулаев, который 29 дней оборонял блиндаж на передовой, за это время потерял 24 кг веса. Об этом он рассказал RT.

Сержант Абдулаев до отправки на задание. Видео © Telegram / RT

Герой показал видео, до отправки на то самое задание осенью 2024 года. Новый год он праздновал уже на боевой позиции. Сообщается, что сослуживцы не могли послать ему еды на дроне и бойцу приходилось есть снег и пить дождевую воду. Сейчас солдат проходит лечение и справляется с результатами обморожения. У него также есть два брата, которые с первых дней служат по контракту.

Сержант Абдулаев похудел на 24 кг в блиндаже. Фото © Telegram / RT