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18 января, 14:09

Захарова обвинила Британию в притязаниях на Азовское море

Захарова: Киеву и Лондону нет места для сотрудничества в Азовском море

Украине и Британии нет места для сотрудничества в Азовском море, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя подписание соглашения о 100-летнем партнёрстве Киева и Лондона. Дипломат подчеркнула, что любые притязания вышеуказанных стран на данную акваторию будут жестко пресекаться.

«Хотели бы предупредить мечтателей на Банковой и Даунинг-стрит, что ни Украине, ни Великобритании нет места для сотрудничества в Азовском море. После воссоединения ДНР, Запорожской и Херсонской областей с РФ в сентябре 2022 года. Азовское море стало внутренним морем РФ», — говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД.

Она также отметила, что договор о партнёрстве, подписанный Киевом и Лондоном, отражает стремление англичан укрепиться в Балтийском, Чёрном и Азовском морях. А Киеву, несмотря на его геополитические амбиции, отведена в этом деле лишь вспомогательная роль, резюмировала Захарова.

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Напомним, ранее Владимир Зеленский и премьер-министр Британии Кир Стармер подписали соглашение о сотрудничестве на сто лет между странами. Этот документ направлен на укрепление связей в различных сферах, таких как военное взаимодействие, безопасность, оборона, космические исследования, торговля, наука и технологии, сельское хозяйство, образование и культура.

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VK / МИД России

Наталья Демьянова
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