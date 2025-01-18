Украине и Британии нет места для сотрудничества в Азовском море, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя подписание соглашения о 100-летнем партнёрстве Киева и Лондона. Дипломат подчеркнула, что любые притязания вышеуказанных стран на данную акваторию будут жестко пресекаться.

«Хотели бы предупредить мечтателей на Банковой и Даунинг-стрит, что ни Украине, ни Великобритании нет места для сотрудничества в Азовском море. После воссоединения ДНР, Запорожской и Херсонской областей с РФ в сентябре 2022 года. Азовское море стало внутренним морем РФ», — говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД.

Она также отметила, что договор о партнёрстве, подписанный Киевом и Лондоном, отражает стремление англичан укрепиться в Балтийском, Чёрном и Азовском морях. А Киеву, несмотря на его геополитические амбиции, отведена в этом деле лишь вспомогательная роль, резюмировала Захарова.