В Тверской области спасатели распилили на пальце девушки застрявшее кольцо Cartier

В городе Старица Тверской области сотрудники МЧС России помогли девушке, которая не смогла снять кольцо с пальца из-за сильного отёка. Спасателям пришлось распилить украшение, чтобы спасти пострадавшую от оков, сообщили в пресс-службе ведомства.

Кольцо пришлось распилить. Фото VK / МЧС России

На кадрах видно руку девушки и то самое кольцо, которое стало причиной стольких проблем. Украшение, похоже, было фирменное: изделие напоминало Cartier.