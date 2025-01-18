В Тверской области спасатели распилили на пальце девушки застрявшее кольцо Cartier
В Тверской области спасатели распилили кольцо на пальце, чтобы снять его
Сотрудники МЧС России помогли девушке. Фото VK / МЧС России
В городе Старица Тверской области сотрудники МЧС России помогли девушке, которая не смогла снять кольцо с пальца из-за сильного отёка. Спасателям пришлось распилить украшение, чтобы спасти пострадавшую от оков, сообщили в пресс-службе ведомства.
Кольцо пришлось распилить. Фото VK / МЧС России
На кадрах видно руку девушки и то самое кольцо, которое стало причиной стольких проблем. Украшение, похоже, было фирменное: изделие напоминало Cartier.
Сотрудники МЧС России спасают не только людей, но и животных. В Москве они спасли беременную собаку, застрявшую под ванной. Прибывшие на вызов спасатели помогли четвероногой выбраться наружу. Сообщается, что будущая «мама» не пострадала.