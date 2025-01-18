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18 января, 15:36

Незаконный сброс нефтепродуктов выявили на насосной станции в Волгограде

В Красноармейском районе Волгограда на канализационной насосной станции был выявлен незаконный сброс большого объёма нефтепродуктов. Как сообщают городские службы «Концессии водоснабжения», на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, а также специалисты МЧС России.

«Станция в настоящий момент функционирует в штатном режиме. Проводятся все необходимые замеры уровня загазованности. Угрозы сотрудникам станции и жителям соседних домов нет», — говорится в публикации.

Все организации, которые пользуются системой водоотведения, будут проверены.

Ранее в Волгограде на нефтеперерабатывающем заводе произошёл пожар, Life.ru публиковал видео произошедшего. На записи видно, как над заводом поднимаются яркие языки пламени и густой чёрный дым.

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Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Natalia Kokhanova

Полина Никифорова
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