Незаконный сброс нефтепродуктов выявили на насосной станции в Волгограде

В Красноармейском районе Волгограда на канализационной насосной станции был выявлен незаконный сброс большого объёма нефтепродуктов. Как сообщают городские службы «Концессии водоснабжения», на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, а также специалисты МЧС России.

«Станция в настоящий момент функционирует в штатном режиме. Проводятся все необходимые замеры уровня загазованности. Угрозы сотрудникам станции и жителям соседних домов нет», — говорится в публикации.

Все организации, которые пользуются системой водоотведения, будут проверены.