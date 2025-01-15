Волгоградцы сняли на видео страшное зарево над горящим НПЗ

В Волгограде на нефтеперерабатывающем заводе произошёл. Кадры от очевидцев опубликовал у себя в Telegram-канале «Волгоград ЧП». На записи видно, как над заводом поднимаются яркие языки пламени и густой чёрный дым.

Местные жители в соцсетях высказывали предположения о том, что причиной возгорания могло стать падение какого-либо объекта. Тем не менее, по информации V1.RU, пожар возник по внутренним причинам, не связанным с внешними воздействиями. Загорелись установка №18 и два теплообменника.

«В настоящее время устанавливаются точные причины пожара, однако уже известно, что он произошел в результате нештатной ситуации, не связанной с внешними факторами», — сообщили изданию в оперативных службах.