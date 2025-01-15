Волгоградцы сняли на видео страшное зарево над горящим НПЗ
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Волгограде попал на видео
В Волгограде на нефтеперерабатывающем заводе произошёл. Кадры от очевидцев опубликовал у себя в Telegram-канале «Волгоград ЧП». На записи видно, как над заводом поднимаются яркие языки пламени и густой чёрный дым.
Видео © Telegram-канал /«Волгоград ЧП»
Местные жители в соцсетях высказывали предположения о том, что причиной возгорания могло стать падение какого-либо объекта. Тем не менее, по информации V1.RU, пожар возник по внутренним причинам, не связанным с внешними воздействиями. Загорелись установка №18 и два теплообменника.
«В настоящее время устанавливаются точные причины пожара, однако уже известно, что он произошел в результате нештатной ситуации, не связанной с внешними факторами», — сообщили изданию в оперативных службах.
Возгорание уже потушили, никто не пострадал.
Ранее в Саратове потушили пожар на предприятии, которое атаковали украинские БПЛА, момент оглушительного взрыва дрона ВСУ над Энгельсом даже попал на видео. После ликвидации беспилотников в Саратовской и Брянской областях обнаружили кумулятивные бомбы КЗ-6 весом около 5 кг. Такие заряды создают направленный поток металла при взрыве, что обеспечивает значительное пробивное действие.
Kandinsky 3.1 / Life.ru