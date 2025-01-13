Момент «огненного» обрушения шпиля военного госпиталя в Туле попал на видео
Пожар полностью уничтожил крышу и шпиль военного госпиталя в центре Тулы
Пожар, который вспыхнул в военном госпитале в центре Тулы, полностью уничтожил крышу и шпиль здания. Как сообщает Mash, огонь перекинулся с третьего этажа на второй.
В Туле при пожаре полностью уничтожены крыша и шпиль военного госпиталя. Видео © Telegram / Mash
По информации телеграм-канала, тушение пожара осложняют межэтажные деревянные перекрытия. Площадь возгорания — свыше 1000 квадратных метров. Сотрудникам МЧС приходится выбивать стёкла и доставать пластиковые предметы. В городе перекрыли соседние улицы, на дорогах образовались девятибальные пробки.
Напомним, сегодня днём, 13 января, в Туле загорелся военный госпиталь. Предварительной причиной пожара стала неисправность проводки. Из здания экстренно эвакуировали людей. Сообщалось, что в здании частично обрушилась кровля.
Telegram / Тула Жесть