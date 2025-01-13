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13 января, 14:17

В горящем военном госпитале в Туле частично обрушилась кровля

В результате пожара в военном госпитале в Туле произошло частичное обрушение кровли, сообщает корреспондент ТАСС с места происшествия. Пожарные продолжают борьбу с огнем, который охватил как крышу, так и второй и третий этажи здания.

О пожаре в здании военного госпиталя в Туле стало известно ранее. Медучреждение относится к 39-му Отдельному медицинскому отряду ВДВ. Из здания экстренно эвакуировали людей, улица полностью перекрыта. Причиной пожара могла стать неисправность проводки.

В горящем военном госпитале в Туле продолжаются взрывы
В горящем военном госпитале в Туле продолжаются взрывы
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Life.ru / Kandinsky 3.1

Оксана Попова
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