В горящем военном госпитале в Туле частично обрушилась кровля
В результате пожара в военном госпитале в Туле произошло частичное обрушение кровли, сообщает корреспондент ТАСС с места происшествия. Пожарные продолжают борьбу с огнем, который охватил как крышу, так и второй и третий этажи здания.
О пожаре в здании военного госпиталя в Туле стало известно ранее. Медучреждение относится к 39-му Отдельному медицинскому отряду ВДВ. Из здания экстренно эвакуировали людей, улица полностью перекрыта. Причиной пожара могла стать неисправность проводки.
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