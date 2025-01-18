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Регион
18 января, 16:32

Топ-менеджера крупнейшего украинского банка уличили в финансировании ВС РФ

СБУ задержала топ-менеджера крупного банка Украины за финансирование ВС РФ

СБУ задержала топ-менеджера одного из крупнейших банков страны. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / securityservice_ukraine

СБУ задержала топ-менеджера одного из крупнейших банков страны. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / securityservice_ukraine

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о задержании топ-менеджера одного из крупнейших банков страны. Его обвиняют в финансировании Армии России.

При обыске у мужчины обнаружили паспорт Российской Федерации, деньги и мобильные телефоны. В СБУ сообщили, что задержанный открыл счёт на криптовалютной бирже и через платформу перечислял свои средства ВС РФ.

У задержанного нашли паспорт гражданина РФ. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / securityservice_ukraine

У задержанного нашли паспорт гражданина РФ. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / securityservice_ukraine

Топ-менеджера уже арестовали. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией или без конфискации имущества за государственную измену. Имя финансиста не раскрывается.

Деньги, обнаруженные при обыске. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / securityservice_ukraine

Деньги, обнаруженные при обыске. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / securityservice_ukraine

Ранее сообщалось, что СБУ предъявила обвинения экс-телеведущему Назару Диордице за поддержку СВО и России. Ему инкриминируют «распространении российской пропаганды» и «антиукраинской деятельности» на YouTube-канале.

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Алена Пенчугина
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