Топ-менеджера крупнейшего украинского банка уличили в финансировании ВС РФ

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о задержании топ-менеджера одного из крупнейших банков страны. Его обвиняют в финансировании Армии России.

При обыске у мужчины обнаружили паспорт Российской Федерации, деньги и мобильные телефоны. В СБУ сообщили, что задержанный открыл счёт на криптовалютной бирже и через платформу перечислял свои средства ВС РФ.

У задержанного нашли паспорт гражданина РФ. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / securityservice_ukraine

Топ-менеджера уже арестовали. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией или без конфискации имущества за государственную измену. Имя финансиста не раскрывается.

Деньги, обнаруженные при обыске. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / securityservice_ukraine