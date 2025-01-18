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18 января, 15:58

В ДНР ликвидирован воевавший за ВСУ президент футбольного клуба

SHOT: Командира батальона ВСУ вместе с двумя сослуживцами ликвидировали в ДНР

Михаил Коваль. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / 63 ОМБр ВСУ

Михаил Коваль. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / 63 ОМБр ВСУ

Командира батальона ВСУ уничтожили во время поездки из одного пункта временной дислокации в другой в ДНР. Вместе с ним в салоне ехал ещё один начальник. SHOT публикует момент ликвидации украинских военных.

Кадры ликвидации украинских военных в ДНР. Видео © SHOT

По данным телеграм-канала, командир 55-го батальона 63-й ОМБр ВСУ и руководитель любительской футбольной команды «Подолье» из села Васильковцы Михаил Коваль был уничтожен в районе посёлка Ямполь в ДНР. Вместе с сослуживцами он передвигался на пикапе. Помимо него, были также ликвидированы начальник артиллерии подразделения Владимир Ковальский и водитель Роман Стащук. Известно, что наши военные применили FPV-дрон с шестью кг взрывчатки.

Ранее сообщалось, что наши бойцы ударили по расположению живой силы украинской армии в Кривом Роге. В результате погиб инструктор Йеппе Хансен из Дании, который обучал ВСУ управлению F-16.

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Наталья Демьянова
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