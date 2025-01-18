В ДНР ликвидирован воевавший за ВСУ президент футбольного клуба

Командира батальона ВСУ уничтожили во время поездки из одного пункта временной дислокации в другой в ДНР. Вместе с ним в салоне ехал ещё один начальник. SHOT публикует момент ликвидации украинских военных.

По данным телеграм-канала, командир 55-го батальона 63-й ОМБр ВСУ и руководитель любительской футбольной команды «Подолье» из села Васильковцы Михаил Коваль был уничтожен в районе посёлка Ямполь в ДНР. Вместе с сослуживцами он передвигался на пикапе. Помимо него, были также ликвидированы начальник артиллерии подразделения Владимир Ковальский и водитель Роман Стащук. Известно, что наши военные применили FPV-дрон с шестью кг взрывчатки.