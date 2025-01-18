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18 января, 16:45

«Вредоносное государство»: Пушков обвинил Украину в создании проблем для Европы

Сенатор Пушков: Украина создаёт Европе проблемы, но ничего не даёт взамен

Украина создаёт странам Европы многочисленные проблемы. Такое заявление сделал российский сенатор Алексей Пушков, отметив, что это касается и экономики, и миграционной политики. При этом, как он подчеркнул, Незалежная ничего не даёт Европе взамен.

«Украина всё больше превращается во вредоносное государство для стран Европы. Куда ни кинь — от миллионов «беженцев», многие из которых не хотят работать или разъезжают на «мерседесах», до проблем с доставкой необходимого ряду стран газа», — написал сенатор в телеграм-канале.

По его словам, политика поддержки Незалежной является сговором правящих в Европе либеральных элит. Они находятся в остром противоречии с интересами европейского населения, подытожил сенатор.

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А ранее Life.ru сообщал, что действия Украины и США угрожают Европе новым энергетическим кризисом. По словам премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, всему виной прекращение Киевом транзита российского газа и санкции США против топливных компаний РФ.

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council.gov.ru

Дарья Нарыкова
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