«Вредоносное государство»: Пушков обвинил Украину в создании проблем для Европы
Сенатор Пушков: Украина создаёт Европе проблемы, но ничего не даёт взамен
Украина создаёт странам Европы многочисленные проблемы. Такое заявление сделал российский сенатор Алексей Пушков, отметив, что это касается и экономики, и миграционной политики. При этом, как он подчеркнул, Незалежная ничего не даёт Европе взамен.
«Украина всё больше превращается во вредоносное государство для стран Европы. Куда ни кинь — от миллионов «беженцев», многие из которых не хотят работать или разъезжают на «мерседесах», до проблем с доставкой необходимого ряду стран газа», — написал сенатор в телеграм-канале.
По его словам, политика поддержки Незалежной является сговором правящих в Европе либеральных элит. Они находятся в остром противоречии с интересами европейского населения, подытожил сенатор.
А ранее Life.ru сообщал, что действия Украины и США угрожают Европе новым энергетическим кризисом. По словам премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, всему виной прекращение Киевом транзита российского газа и санкции США против топливных компаний РФ.