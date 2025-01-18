Украина создаёт странам Европы многочисленные проблемы. Такое заявление сделал российский сенатор Алексей Пушков, отметив, что это касается и экономики, и миграционной политики. При этом, как он подчеркнул, Незалежная ничего не даёт Европе взамен.

«Украина всё больше превращается во вредоносное государство для стран Европы. Куда ни кинь — от миллионов «беженцев», многие из которых не хотят работать или разъезжают на «мерседесах», до проблем с доставкой необходимого ряду стран газа», — написал сенатор в телеграм-канале.

По его словам, политика поддержки Незалежной является сговором правящих в Европе либеральных элит. Они находятся в остром противоречии с интересами европейского населения, подытожил сенатор.