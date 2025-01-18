В США объявили о развёртывании в Европе новых ядерных авиабомб

Глава Национального агентства по ядерной безопасности (NNSA) Джилл Хруби сообщила о развёртывании в Европе модифицированных ядерных авиабомб. Речь идёт о бомбах B61 в версии B61-12. По словам главы NNSA, Пентагон получил финальную партию боеголовок в декабре 2024 года. Точное их количество не раскрывается.

«В прошлом месяце программа продления срока службы B61-12 достигла своей последней производственной единицы, завершив свой производственный цикл всего через три года после начала», — отметила Хруби во время своего выступления на конференции в институте Хадсона.

Сейчас, по словам главы NNSA, бомбы в полном масштабе размещаются на «передовых рубежах» в Европе. Что касается новой версии B61-12, она пришла на смену устаревшим моделям 3, 4, 7 и 10. У новых бомб мощность варьируется от 0,3 до 50 килотонн, что меньше, чем у предшественников. Однако эта разница компенсируется за счёт обновлённого хвостового управления, что делает заряд более управляемым и точным.