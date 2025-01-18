Москалькова сообщила о помощи Ватикана в возвращении 25 пленных бойцов с Украины
Москалькова: Ватикан помог вернуть в РФ 25 военнопленных с Украины
Бойцы ВС РФ вернулись домой. Обложка © VK / Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала журналистам, что возвращению 25 тяжелораненых российских военнопленных с Украины способствовал Ватикан. Она также уточнила, что обмен состоялся без каких-либо условий и специальной процедуры.
25 бойцов ВС РФ вернулись на Родину. Видео © VK / Татьяна Москалькова
«Репатриация <...> состоялась 15 января при непосредственном содействии Святого Престола», — поделилась Москалькова в соцсетях.
Сразу после возвращения российских военнослужащих она опубликовала видеозапись с ними. На тот момент бойцы находились на территории Белоруссии.
Ранее появилось видео первого звонка военного маме после спасения из плена ВСУ. Солдат не смог сдержать слёз, услышав родной голос. Омбудсмен поддержала наших бойцов и дала им возможность позвонить самым родным людям — родителям, жёнам, детям и друзьям.