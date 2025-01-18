Москалькова сообщила о помощи Ватикана в возвращении 25 пленных бойцов с Украины

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала журналистам, что возвращению 25 тяжелораненых российских военнопленных с Украины способствовал Ватикан. Она также уточнила, что обмен состоялся без каких-либо условий и специальной процедуры.

25 бойцов ВС РФ вернулись на Родину. Видео © VK / Татьяна Москалькова

«Репатриация <...> состоялась 15 января при непосредственном содействии Святого Престола», — поделилась Москалькова в соцсетях.

Сразу после возвращения российских военнослужащих она опубликовала видеозапись с ними. На тот момент бойцы находились на территории Белоруссии.