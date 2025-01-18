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18 января, 18:39

Москалькова сообщила о помощи Ватикана в возвращении 25 пленных бойцов с Украины

Москалькова: Ватикан помог вернуть в РФ 25 военнопленных с Украины

Бойцы ВС РФ вернулись домой. Обложка © VK / Татьяна Москалькова

Бойцы ВС РФ вернулись домой. Обложка © VK / Татьяна Москалькова

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала журналистам, что возвращению 25 тяжелораненых российских военнопленных с Украины способствовал Ватикан. Она также уточнила, что обмен состоялся без каких-либо условий и специальной процедуры.

25 бойцов ВС РФ вернулись на Родину. Видео © VK / Татьяна Москалькова

«Репатриация <...> состоялась 15 января при непосредственном содействии Святого Престола», — поделилась Москалькова в соцсетях.

Сразу после возвращения российских военнослужащих она опубликовала видеозапись с ними. На тот момент бойцы находились на территории Белоруссии.

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Ранее появилось видео первого звонка военного маме после спасения из плена ВСУ. Солдат не смог сдержать слёз, услышав родной голос. Омбудсмен поддержала наших бойцов и дала им возможность позвонить самым родным людям — родителям, жёнам, детям и друзьям.

Алена Пенчугина
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