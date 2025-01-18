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18 января, 19:19

Двое полицейских искупались в Москве-реке из-за перевернувшегося катера

SHOT: Катер с двумя полицейскими перевернулся на Москве-реке

Полицейский катер с двумя сотрудниками МВД на борту перевернулся на Москве-реке. Инцидент произошёл поздним вечером 18 января в районе Хорошёво-Мнёвники на северо-западе столицы, сообщает SHOT.

В результате ЧП экипаж судна оказался в ледяной воде. Свидетелями произошедшего стали прохожие, которые сразу позвонили в МЧС и вызвали спасателей. К настоящему моменту полицейских удалось вытащить из реки, им оказывают первую помощь. Катер же будет эвакуирован позднее.

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Судно недавно перевернулось и у берегов Японии. В результате инцидента 20 рыболовов оказались в воде. Выжить в трагедии удалось не всем.

Обложка ©

АГН «Москва» / Андрей Никеричев

Илья Пушкарев
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