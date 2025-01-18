Двое полицейских искупались в Москве-реке из-за перевернувшегося катера

Полицейский катер с двумя сотрудниками МВД на борту перевернулся на Москве-реке. Инцидент произошёл поздним вечером 18 января в районе Хорошёво-Мнёвники на северо-западе столицы, сообщает SHOT.

В результате ЧП экипаж судна оказался в ледяной воде. Свидетелями произошедшего стали прохожие, которые сразу позвонили в МЧС и вызвали спасателей. К настоящему моменту полицейских удалось вытащить из реки, им оказывают первую помощь. Катер же будет эвакуирован позднее.