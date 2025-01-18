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18 января, 20:29

МВД: Перевернувшийся на Москве-реке катер не принадлежал полиции

Вопреки сообщениям очевидцев, перевернувшийся на Москве-реке катер не принадлежал полиции. Об этом сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД России по ЦФО.

«Происшествий с водным транспортом полиции в акватории Москвы-реки не зафиксировано», — подчёркивается в публикации.

По уточнённой информации Telegram-канала SHOT, судно принадлежало спасателям.

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Напомним, что катер перевернулся на Москве-реке вечером 18 января. Двое членов экипажа оказались в ледяной воде, их удалось спасти. Само же плавсредство будет эвакуировано позднее.

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VK / МЧС России

Анатолий Цейко
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