МВД: Перевернувшийся на Москве-реке катер не принадлежал полиции
Вопреки сообщениям очевидцев, перевернувшийся на Москве-реке катер не принадлежал полиции. Об этом сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД России по ЦФО.
«Происшествий с водным транспортом полиции в акватории Москвы-реки не зафиксировано», — подчёркивается в публикации.
По уточнённой информации Telegram-канала SHOT, судно принадлежало спасателям.
Напомним, что катер перевернулся на Москве-реке вечером 18 января. Двое членов экипажа оказались в ледяной воде, их удалось спасти. Само же плавсредство будет эвакуировано позднее.
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