МВД: Перевернувшийся на Москве-реке катер не принадлежал полиции

Вопреки сообщениям очевидцев, перевернувшийся на Москве-реке катер не принадлежал полиции. Об этом сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД России по ЦФО.

«Происшествий с водным транспортом полиции в акватории Москвы-реки не зафиксировано», — подчёркивается в публикации.

По уточнённой информации Telegram-канала SHOT, судно принадлежало спасателям.