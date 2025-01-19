Не более получаса: Любителям горячих ванн назвали оптимальную «дозу» водного релакса
Врач Чернышова: Оптимальное время для пребывания в горячей ванне — 20-30 минут
Расслабляющий отдых в горячей ванне — то что нужно после тяжёлого трудового дня. Однако для некоторых слишком долгие водные процедуры могут обернуться ухудшением самочувствия. Об оптимальной продолжительности домашних купаний в беседе с Life.ru порассуждала врач-валеолог, терапевт Надежда Чернышова. По словам эксперта, универсальной цифры для всех попросту не существует.
Чернышова отметила, что некоторые способны провести в ванне без последствий весь вечер, подливая горячую воду. Другие же, особенно люди со слабой сердечно-сосудистой системой, рискуют выйти из воды с пониженным артериальным давлением. В этом вопросе стоит ориентироваться лишь на своё самочувствие.
«В целом, если человек нормально переносит ванну и ему не становится плохо, то можно установить себе предел в 20-30 минут. Предельная температура воды в ванне — 38 градусов, выше уже точно не стоит», — подчеркнула Чернышова.
Причиной вообще отказаться от приёма ванны может послужить преклонный возраст. Подтверждением тому стала недавняя история с крымской пенсионеркой, которая потеряла сознание во время водных процедур, а затем не смогла выбраться из ванны и просидела в ней больше суток.
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