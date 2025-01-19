Такое не развидеть: Молдавский футболист чуть не высморкал собственный глаз на матче — видео

Форвард ФК «Херенвен» и сборной Молдавии Ион Николаеску пережил необычную травму во время матча Кубка Нидерландов против ФК «Квик Бойз». Его глаз едва не выпал из глазницы при попытке игрока высморкаться. Инцидент попал в прямую трансляцию.

Николаеску вышел на поле в середине второго тайма и через несколько минут стал автором забитого мяча. В дополнительное время спортсмен попытался прочистить нос, но его глаз вдруг вывалился вперёд и удержался на месте лишь благодаря векам.

Травма Иона Николаевску. Видео © X / CollinRugg

На 105-й минуте Николаеску был вынужден покинуть поле. Его клуб проиграл матч по пенальти и вылетел с турнира.