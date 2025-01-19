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Регион
19 января, 04:28

Фестиваль-ярмарка «Сделано в России» открылся в китайском мегаполисе Шэньян

Фестиваль-ярмарка «Сделано в России». Обложка © VK / Российский экспортный центр

Фестиваль-ярмарка «Сделано в России». Обложка © VK / Российский экспортный центр

В китайском мегаполисе Шэньян распахнул свои двери фестиваль-ярмарка «Сделано в России», сообщил Российский экспортный центр (РЭЦ). Мероприятие проходит в крупнейшем торговом центре города и обещает погрузить посетителей в атмосферу культуры и гастрономии РФ.

На фестивале представлены товары из 43 российских регионов. Любой желающий может попробовать и приобрести мёд из Приморья, морсы из Карелии, сладости из Кабардино-Балкарии, косметику из Новгородской области и многие другие продукты от более чем 120 производителей.

Фестиваль-ярмарка «Сделано в России». Фото © VK / Российский экспортный центр

Фестиваль-ярмарка «Сделано в России». Фото © VK / Российский экспортный центр

Гостям мероприятия предстоит насладиться не только вкусами, но и звуками России. Для знакомства иностранцев с нашей музыкальной культурой в Шэньян приехали ансамбль русских народных инструментов «Садко» и ансамбль народной песни «Ярица».

Тропический дуриан и колбаса: Китайцы массово скупают товары, думая, что они из России
Тропический дуриан и колбаса: Китайцы массово скупают товары, думая, что они из России

Интерес к русской культуре начал расти и среди британских подростков. Как показали исследования, ученики школ в Соединённом Королевстве всё чаще сдают экзамены по русскому языку.

Анатолий Цейко
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