Фестиваль-ярмарка «Сделано в России» открылся в китайском мегаполисе Шэньян

В китайском мегаполисе Шэньян распахнул свои двери фестиваль-ярмарка «Сделано в России», сообщил Российский экспортный центр (РЭЦ). Мероприятие проходит в крупнейшем торговом центре города и обещает погрузить посетителей в атмосферу культуры и гастрономии РФ.

На фестивале представлены товары из 43 российских регионов. Любой желающий может попробовать и приобрести мёд из Приморья, морсы из Карелии, сладости из Кабардино-Балкарии, косметику из Новгородской области и многие другие продукты от более чем 120 производителей.

Фестиваль-ярмарка «Сделано в России». Фото © VK / Российский экспортный центр

Гостям мероприятия предстоит насладиться не только вкусами, но и звуками России. Для знакомства иностранцев с нашей музыкальной культурой в Шэньян приехали ансамбль русских народных инструментов «Садко» и ансамбль народной песни «Ярица».