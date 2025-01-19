Черновики хита Боба Дилана Mr. Tambourine Man ушли с молотка за $508 тысяч
Один из черновиков Боба Дилана. Обложка © ТАСС / EPA / MARK HUMPHREY
Редкие черновики культовой композиции Боба Дилана Mr. Tambourine Man, написанной в 1965 году, ушли с молотка на аукционе Julien's Auctions за 508 тысяч долларов. Торги прошли 18 января в Нашвиле, штат Теннесси.
На аукцион выставили три листка форматом 28х22 сантиметра с напечатанным на пишущий машинке текстом. На полях некоторых из них содержатся пометки и исправления, сделанные Диланом вручную с помощью шариковой ручки.
«Три черновика Боба Дилана к песне Mr. Tambourine Man — один с комментариями. Продано!» — говорится на сайте аукционного дома.
А в Московском аукционном доме ранее выставили на продажу портрет Ильи Репина «Персидки» за 60 миллионов рублей. Подлинность работы подтверждена экспертным заключением, автографом творца и дарственной надписью на обороте холста.