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19 января, 05:10

Черновики хита Боба Дилана Mr. Tambourine Man ушли с молотка за $508 тысяч

Один из черновиков Боба Дилана. Обложка © ТАСС / EPA / MARK HUMPHREY

Один из черновиков Боба Дилана. Обложка © ТАСС / EPA / MARK HUMPHREY

Редкие черновики культовой композиции Боба Дилана Mr. Tambourine Man, написанной в 1965 году, ушли с молотка на аукционе Julien's Auctions за 508 тысяч долларов. Торги прошли 18 января в Нашвиле, штат Теннесси.

На аукцион выставили три листка форматом 28х22 сантиметра с напечатанным на пишущий машинке текстом. На полях некоторых из них содержатся пометки и исправления, сделанные Диланом вручную с помощью шариковой ручки.

«Три черновика Боба Дилана к песне Mr. Tambourine Man — один с комментариями. Продано!» — говорится на сайте аукционного дома.

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А в Московском аукционном доме ранее выставили на продажу портрет Ильи Репина «Персидки» за 60 миллионов рублей. Подлинность работы подтверждена экспертным заключением, автографом творца и дарственной надписью на обороте холста.

Тимур Хингеев
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