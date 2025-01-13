В Москве знаменитую избу на Масловке 1906 года постройки продали на аукционе
Изба на Масловке в Москве. Обложка © stroi.mos
Власти Москвы продали деревянный особняк у Петровского парка, который известен как изба на Масловке. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства города.
«Нового владельца строения площадью 571,2 квадратных метра определили на открытом электронном аукционе. У объекта свободное назначение, соответственно, собственник сможет вести здесь практически любой вид бизнеса», — отметил руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман.
У объекта свободное назначение, соответственно, собственник сможет вести здесь практически любой вид бизнеса. Тем более, что в разные периоды здесь успели открыть предприятия общественного питания, центры дополнительного образования и магазины. Деревянный дом на Верхней Масловке, 18 был построен в 1906 году коннозаводчиком Николаем Малютиным для его сожительницы Анны Гильбих. После революции здание отдали под коммунальное жильё.
А ранее Life.ru писал, что на продажу почти за 700 миллионов выставили поляну «Дома-2» из-за «следов» Ольги Бузовой и Ксении Бородиной. Life.ru выяснил интересные детали продажи бывшей площадки «Дома-2».