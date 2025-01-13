В Москве знаменитую избу на Масловке 1906 года постройки продали на аукционе

Власти Москвы продали деревянный особняк у Петровского парка, который известен как изба на Масловке. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства города.

У объекта свободное назначение, соответственно, собственник сможет вести здесь практически любой вид бизнеса. Тем более, что в разные периоды здесь успели открыть предприятия общественного питания, центры дополнительного образования и магазины. Деревянный дом на Верхней Масловке, 18 был построен в 1906 году коннозаводчиком Николаем Малютиным для его сожительницы Анны Гильбих. После революции здание отдали под коммунальное жильё.