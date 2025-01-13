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Регион
13 января, 10:49

В Москве знаменитую избу на Масловке 1906 года постройки продали на аукционе

Изба на Масловке в Москве. Обложка © stroi.mos

Изба на Масловке в Москве. Обложка © stroi.mos

Власти Москвы продали деревянный особняк у Петровского парка, который известен как изба на Масловке. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства города.

«Нового владельца строения площадью 571,2 квадратных метра определили на открытом электронном аукционе. У объекта свободное назначение, соответственно, собственник сможет вести здесь практически любой вид бизнеса», — отметил руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман.

У объекта свободное назначение, соответственно, собственник сможет вести здесь практически любой вид бизнеса. Тем более, что в разные периоды здесь успели открыть предприятия общественного питания, центры дополнительного образования и магазины. Деревянный дом на Верхней Масловке, 18 был построен в 1906 году коннозаводчиком Николаем Малютиным для его сожительницы Анны Гильбих. После революции здание отдали под коммунальное жильё.

Особняк скандально известного бизнесмена Джабраилова в Москве продан за 1,2 млрд рублей
Особняк скандально известного бизнесмена Джабраилова в Москве продан за 1,2 млрд рублей

А ранее Life.ru писал, что на продажу почти за 700 миллионов выставили поляну «Дома-2» из-за «‎следов» Ольги Бузовой и Ксении Бородиной. Life.ru выяснил интересные детали продажи бывшей площадки «Дома-2».

Мария Любицкая
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