ЦАХАЛ уходит из Рафаха в «филадельфийский коридор»
Al Jazeera: Израильские военные начали покидать центр города Рафах на юге Газы
Войска ЦАХАЛ начали уходить из центра города Рафах на юге сектора Газа. Об этом манёвре сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на корреспондента.
«Израильские военные начали выводить свою технику из центра южного города (Рафах — Прим. Life.ru.)», — говорится в сообщении.
Канал сообщает, что войска отводят в «филадельфийский коридор», который расположен на границе Египта и сектора Газа.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что армия еврейского государства продолжит военную операцию в секторе Газа, если переговоры с палестинским движением ХАМАС по второму этапу сделки потерпят неудачу. Он отметил, что США поддержали эту идею.
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