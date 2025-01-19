ЦАХАЛ уходит из Рафаха в «филадельфийский коридор»

Войска ЦАХАЛ начали уходить из центра города Рафах на юге сектора Газа. Об этом манёвре сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на корреспондента.

«Израильские военные начали выводить свою технику из центра южного города (Рафах — Прим. Life.ru.)», — говорится в сообщении.

Канал сообщает, что войска отводят в «филадельфийский коридор», который расположен на границе Египта и сектора Газа.