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Регион
18 января, 19:52

Нетаньяху: ЦАХАЛ продолжит бои в случае провала дальнейшего диалога с ХАМАС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что армия еврейского государства продолжит военную операцию в секторе Газа, если переговоры с палестинским движением ХАМАС по второму этапу сделки потерпят неудачу. Соответствующее заявление глава кабмина сделал в видеообращении к народу.

«Если потребуется вернуться к боевым действиям, мы сделаем это новыми способами и с большой мощью», — пригрозил израильский лидер.

При этом Нетаньяху отметил, что и действующий президент США Джо Байден, и его преемник Дональд Трамп «полностью поддержали право Израиля возобновить кампанию» при подобном раскладе.

Израиль пока не получил от ХАМАС список освобождаемых заложников
Израиль пока не получил от ХАМАС список освобождаемых заложников

Напомним, 16 января Израиль, ХАМАС, Катар и США подписали соглашение о прекращении огня в Газе. Договорённость также подразумевает обмен заложниками в несколько этапов, первый состоится уже 19 января. По данным некоторых СМИ, Нетаньяху не намерен до конца соблюдать требования сделки и хочет продолжить военные действия в анклаве по завершении первого этапа.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Анатолий Цейко
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