Нетаньяху: ЦАХАЛ продолжит бои в случае провала дальнейшего диалога с ХАМАС
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что армия еврейского государства продолжит военную операцию в секторе Газа, если переговоры с палестинским движением ХАМАС по второму этапу сделки потерпят неудачу. Соответствующее заявление глава кабмина сделал в видеообращении к народу.
«Если потребуется вернуться к боевым действиям, мы сделаем это новыми способами и с большой мощью», — пригрозил израильский лидер.
При этом Нетаньяху отметил, что и действующий президент США Джо Байден, и его преемник Дональд Трамп «полностью поддержали право Израиля возобновить кампанию» при подобном раскладе.
Напомним, 16 января Израиль, ХАМАС, Катар и США подписали соглашение о прекращении огня в Газе. Договорённость также подразумевает обмен заложниками в несколько этапов, первый состоится уже 19 января. По данным некоторых СМИ, Нетаньяху не намерен до конца соблюдать требования сделки и хочет продолжить военные действия в анклаве по завершении первого этапа.
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