Нетаньяху: ЦАХАЛ продолжит бои в случае провала дальнейшего диалога с ХАМАС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что армия еврейского государства продолжит военную операцию в секторе Газа, если переговоры с палестинским движением ХАМАС по второму этапу сделки потерпят неудачу. Соответствующее заявление глава кабмина сделал в видеообращении к народу.

«Если потребуется вернуться к боевым действиям, мы сделаем это новыми способами и с большой мощью», — пригрозил израильский лидер.