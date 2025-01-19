Генпрокуратура подала иск к владельцам Петербургского нефтяного терминала

Генеральная прокуратура подала иск против АО «Петербургский нефтяной терминал» в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Об этом сообщает РБК.

В числе ответчиков также фигурируют компании «Новомор Лимитед», «Алмонт Холдинг Лимитед» и «Туджунга Энтерпрайзис Лимитед». В качестве третьих лиц в иске указаны Росимущество, Федеральная антимонопольная служба и «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».

Детали иска не раскрываются, однако Генпрокуратура ранее подавала иски о возврате активов в государственную собственность из-за нарушений при приватизации и коррупционных схемах. По данным на июль 2023 года, контроль над АО «ПНТ» осуществляют несколько кипрских компаний, включая Tujunga Enterprises Limited, Almont Holdings Limited, Mobalco Holding Limited, «Занфра Лимитед» и «Новомор Лимитед».

Петербургский нефтяной терминал (ПНТ) — это крупный объект для перевалки нефти и нефтепродуктов, расположенный в Санкт-Петербурге. Он обеспечивает загрузку и выгрузку танкеров, хранение и переработку нефтепродуктов. Терминал играет важную роль в транспортировке нефти как для внутреннего рынка России, так и для экспорта.