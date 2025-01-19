Явились на поклон: Богатейшие люди планеты активно посещают поместье Трампа в Палм-Бич

Журналисты выяснили, что частные самолёты с ноября садились в Палм-Бич 25 раз, что в 2,5 раза больше по сравнению с прошлым годом. Там были замечены основатель Meta Марк Цукерберг ($217 млрд), соучредитель Alphabet Inc. Сергей Брин ($163 млрд), основатели Amazon Джефф Безос ($245 млрд) и Microsoft Билл Гейтс ($162 млрд). Также агентство сообщает, что бизнесмен Илон Маск с момента выборов президента США, где победил Трамп, практически живёт в поместье. С визитом приезжал туда и сооснователь Oracle Ларри Эллисон. В мире уже шутят, что Палм-Бич стало новым властным центром.