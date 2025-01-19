Явились на поклон: Богатейшие люди планеты активно посещают поместье Трампа в Палм-Бич
Bloomberg заметил паломничество мировых миллиардеров к поместью Трампа
В последнее время самые богатейшие персоны планеты оказывались в международном аэропорту Палм-Бич (Palm Beach International Airport, PBI) в американском штате Флорида, где находится поместье Мар-а-Лаго, принадлежащее избранному президенту США Дональду Трампу. Такие данные приводит издание Bloomberg.
Журналисты выяснили, что частные самолёты с ноября садились в Палм-Бич 25 раз, что в 2,5 раза больше по сравнению с прошлым годом. Там были замечены основатель Meta Марк Цукерберг ($217 млрд), соучредитель Alphabet Inc. Сергей Брин ($163 млрд), основатели Amazon Джефф Безос ($245 млрд) и Microsoft Билл Гейтс ($162 млрд). Также агентство сообщает, что бизнесмен Илон Маск с момента выборов президента США, где победил Трамп, практически живёт в поместье. С визитом приезжал туда и сооснователь Oracle Ларри Эллисон. В мире уже шутят, что Палм-Бич стало новым властным центром.
Ранее сообщалось, что на инаугурации избранного президента США Дональда Трампа ожидается присутствие сразу трёх известных миллиардеров: Илона Маска, Джеффа Безоса и Марка Цукерберга. Предприниматели займут почётные места на трибуне рядом с членами будущего кабинета министров и другими высокопоставленными гостями.
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