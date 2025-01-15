Сразу три американских миллиардера займут почётные места на инаугурации Трампа

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск выразил свою признательность за возможность поучаствовать в этом событии. В своём посте на платформе X он написал, что для него это «особая честь». Возглавляющий Meta* Цукерберг в преддверии смены власти пересмотрел внутреннюю политику холдинга, адаптировав её к новой администрации. Также его компания внесла миллион долларов в фонд инаугурации, как и Amazon Безоса.