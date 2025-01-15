Сразу три американских миллиардера займут почётные места на инаугурации Трампа
NBC: Маск, Безос и Цукерберг примут участие в инаугурации Трампа
На инаугурации избранного президента США Дональда Трампа ожидается присутствие сразу трёх известных миллиардеров: Илона Маска, Джеффа Безоса и Марка Цукерберга. Предприниматели займут почётные места на трибуне рядом с членами будущего кабинета министров и другими высокопоставленными гостями, пишет NBC.
Глава Tesla и SpaceX Илон Маск выразил свою признательность за возможность поучаствовать в этом событии. В своём посте на платформе X он написал, что для него это «особая честь». Возглавляющий Meta* Цукерберг в преддверии смены власти пересмотрел внутреннюю политику холдинга, адаптировав её к новой администрации. Также его компания внесла миллион долларов в фонд инаугурации, как и Amazon Безоса.
Напомним, инаугурация Дональда Трампа пройдёт 20 января 2025 года в Капитолии. Владимир Зеленский не получил приглашения на церемонию, а вот председателя КНР Си Цзиньпина республиканец счёл нужным позвать. Впрочем, вместо китайского лидера в Вашингтон отправится высокопрофильный представитель Поднебесной.
* Деятельность Meta признана экстремистской и запрещена в РФ.
Flickr / Trump White House Archived