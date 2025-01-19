В ленинградской домовой книге нашли данные о старшем брате Путина

Научный сотрудник Института истории обороны и блокады Ленинграда Валерий Григорчук поделился с РИА «Новости» находкой из домовой книги, в которой, предположительно, упоминается старший брат президента России Владимира Путина.

В домовых книгах фиксировались данные о жильцах старше 15 лет, включая их временные отъезды и информацию о родственниках. В конце каждой книги был список детей с указанием года рождения. Григорчук отметил, что документ, который он исследовал, хранится в Центральном государственном архиве Санкт-Петербурга и относится к дому в Петергофе, который не сохранился со времён войны.

Он продемонстрировал страницу с записями, где фигурируют Владимир Спиридонович Путин и Мария Ивановна Путина. Рядом была зачеркинута запись «Олег Владимирович» с годом рождения 1937, что, по словам Григорчука, указывает на смерть человека.

Это открытие стало первым документальным подтверждением существования старшего брата Путина. Кроме того, Григорчук подчеркнул, что изучение домовых книг может помочь дополнить список жертв блокады Ленинграда. В настоящее время книга памяти «Блокада» содержит имена около 620 тысяч погибших, и, по его оценкам, домовые книги могут добавить еще как минимум 50 тысяч имен.