Последствия решений уходящего американского лидера Джо Байдена будут ощущаться еще долго, и полная нормализация отношений между Москвой и Вашингтоном займёт десятилетия. Такое мнение высказал заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

Он отметил в телеграм-канале, что «неадекватность» политика стала проблемой, однако основная ответственность лежит на его администрации, которая оставила своим преемникам тяжёлое кризисное наследие. По словам Медведева, «вредоносные последствия решений Байдена будут ощущаться ещё долго».

Медведев также подчеркнул, что общение между странами станет крайне сложным. Он предположил, что нормализация российско-американских отношений в нынешних условиях практически невозможна и даже поставил под сомнение целесообразность такой нормализации.