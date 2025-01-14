Песков: Между Россией и США существуют контакты только технического уровня
Россия и США имеют контакты только технического уровня, политического диалога как не было, так и нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что каналы контактов технического уровня существуют по линии военных и дипломатов.
«Это скорее контакты такого технического уровня, политического диалога или диалога на высшем уровне как не было, так и нет», — указал официальный представитель Кремля.
А ранее Life.ru сообщал, что избранный президент США Дональд Трамп хочет как можно скорее провести встречу с Владимиром Путиным после инаугурации, которая состоится 20 января. Эксперты считают, что их переговоры могут пройти в одной из развивающихся стран. Однако в Кремле отметили, что подготовка встречи Путина и Трампа пока не ведётся предметно.
Life.ru