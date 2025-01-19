«Волонтеры Победы» провели мероприятия в День прорыва блокады Ленинграда

18 января — важная дата в истории России, отмечающая День прорыва блокады Ленинграда. В 1943 году, после почти 900 дней осады, советские войска смогли прорвать блокаду, что стало значительным поворотным моментом в Великой Отечественной войне. В честь этого события активисты движения «Волонтёры Победы» провели памятные мероприятия в России и за границей, чтобы почтить память жителей блокадного города и его защитников. Об этом рассказали в пресс-службе движения.

В Санкт-Петербурге волонтёры организовали акцию «Лента Ленинградской Победы» у трёх станций метро, рассказывая прохожим о значении этого символа. На Балтийском вокзале открыли передвижную выставку «Поезд Победы». В других регионах, таких как Тюмень, Томск и Иркутская область, также прошли возложения цветов и минуты молчания в память о погибших.

Акция в День прорыва блокады Ленинграда в Санкт-Петербурге. Фото © VK / Волонтёры Победы

Акция в День прорыва блокады Ленинграда в Санкт-Петербурге. Фото © VK / Волонтёры Победы

В Москве в парке «Зарядье» состоялась акция «Блокадный хлеб», где волонтёры делились историями о жизни в осаждённом Ленинграде и символе стойкости — куске хлеба весом 125 грамм. Аналогичные мероприятия прошли для военнослужащих в Иркутской области и в школах Мурманской области.

Акция «Блокадный хлеб» в Москве. Фото © VK / Волонтёры Победы

В Рязанской области ученики узнали о футбольном матче в блокадном Ленинграде и встретились с его свидетелем. В Чувашии прошла историческая интеллектуальная игра, посвящённая обороне Ленинграда, а в Белгороде волонтёры провели мастер-класс по созданию открыток для ветеранов.

Волонтёры в Кыргызстане провела акцию «Блокадный хлеб». Фото © VK / Волонтёры Победы

Акция «Блокадный хлеб» также стартовала в Бишкеке, где волонтёры рассказали о 872 днях блокады, привлекая внимание местных властей и граждан.