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Регион
19 января, 07:27

«Волонтеры Победы» провели мероприятия в День прорыва блокады Ленинграда

18 января — важная дата в истории России, отмечающая День прорыва блокады Ленинграда. В 1943 году, после почти 900 дней осады, советские войска смогли прорвать блокаду, что стало значительным поворотным моментом в Великой Отечественной войне. В честь этого события активисты движения «Волонтёры Победы» провели памятные мероприятия в России и за границей, чтобы почтить память жителей блокадного города и его защитников. Об этом рассказали в пресс-службе движения.

В Санкт-Петербурге волонтёры организовали акцию «Лента Ленинградской Победы» у трёх станций метро, рассказывая прохожим о значении этого символа. На Балтийском вокзале открыли передвижную выставку «Поезд Победы». В других регионах, таких как Тюмень, Томск и Иркутская область, также прошли возложения цветов и минуты молчания в память о погибших.

Акция в День прорыва блокады Ленинграда в Санкт-Петербурге. Фото © VK / Волонтёры Победы

Акция в День прорыва блокады Ленинграда в Санкт-Петербурге. Фото © VK / Волонтёры Победы

Акция в День прорыва блокады Ленинграда в Санкт-Петербурге. Фото © VK / Волонтёры Победы

Акция в День прорыва блокады Ленинграда в Санкт-Петербурге. Фото © VK / Волонтёры Победы

В Москве в парке «Зарядье» состоялась акция «Блокадный хлеб», где волонтёры делились историями о жизни в осаждённом Ленинграде и символе стойкости — куске хлеба весом 125 грамм. Аналогичные мероприятия прошли для военнослужащих в Иркутской области и в школах Мурманской области.

Акция «Блокадный хлеб» в Москве. Фото © VK / Волонтёры Победы

Акция «Блокадный хлеб» в Москве. Фото © VK / Волонтёры Победы

В Рязанской области ученики узнали о футбольном матче в блокадном Ленинграде и встретились с его свидетелем. В Чувашии прошла историческая интеллектуальная игра, посвящённая обороне Ленинграда, а в Белгороде волонтёры провели мастер-класс по созданию открыток для ветеранов.

Волонтёры в Кыргызстане провела акцию «Блокадный хлеб». Фото © VK / Волонтёры Победы

Волонтёры в Кыргызстане провела акцию «Блокадный хлеб». Фото © VK / Волонтёры Победы

Акция «Блокадный хлеб» также стартовала в Бишкеке, где волонтёры рассказали о 872 днях блокады, привлекая внимание местных властей и граждан.

Небензя открыл в штаб-квартире ООН выставку, посвящённую блокаде Ленинграда
Небензя открыл в штаб-квартире ООН выставку, посвящённую блокаде Ленинграда

Ранее стало известно, что легендарный сериал «Банда «ЗИГ ЗАГ» вернётся на телеэкраны 26 января, ко Дню снятия блокады Ленинграда. Эта масштабная экранизация основана на реальных событиях, произошедших в блокадном Ленинграде зимой 1941 года.

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VK / Волонтёры Победы

Оксана Попова
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