Китаец выиграл крупную сумму в лотерею, но начальство пыталось отнять выигрыш

Житель Китая выиграл в лотерею шесть миллионов юаней, однако его работодатель потребовал забрать деньги и разделить его между всеми сотрудниками. Об этом сообщает South China Morning Post (SCMP).

В статье указано, что эта история произошла в 2019 году, однако о ней стало известно только сейчас. В КНР в одной из компании во время корпоратива сотрудникам подарили лотерейные билеты. Один из них оказался выигрышным — мужчина стал обладателем шести миллионов юаней (819 тысяч долларов и 83,6 миллиона рублей).

Руководители, узнав о победе сотрудника, попытались вернуть билет с целью разделить выигрыш между коллегами. Однако китаец отказался выполнять просьбу, и в результате в конфликт вмешалась полиция.

По данным издания, лотерейный розыгрыш, от которого работникам достались билеты на вечеринке 2 марта, состоялся ещё 28 февраля. Компания специально приобрела просроченные билеты и поручила бухгалтерам проверить, чтобы ни один из них не был выигрышным. Однако, вероятно, в процессе проверки кто-то оставил настоящий билет.