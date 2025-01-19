Китаец выиграл крупную сумму в лотерею, но начальство пыталось отнять выигрыш
SCMP: В Китае начальство попыталось забрать у сотрудника выигрыш в лотерею
Китаец выиграл крупную сумму в лотерею, но начальство пыталось отнять выигрыш. Обложка © Kandinsky 3.1 / Life.ru
Житель Китая выиграл в лотерею шесть миллионов юаней, однако его работодатель потребовал забрать деньги и разделить его между всеми сотрудниками. Об этом сообщает South China Morning Post (SCMP).
В статье указано, что эта история произошла в 2019 году, однако о ней стало известно только сейчас. В КНР в одной из компании во время корпоратива сотрудникам подарили лотерейные билеты. Один из них оказался выигрышным — мужчина стал обладателем шести миллионов юаней (819 тысяч долларов и 83,6 миллиона рублей).
Руководители, узнав о победе сотрудника, попытались вернуть билет с целью разделить выигрыш между коллегами. Однако китаец отказался выполнять просьбу, и в результате в конфликт вмешалась полиция.
По данным издания, лотерейный розыгрыш, от которого работникам достались билеты на вечеринке 2 марта, состоялся ещё 28 февраля. Компания специально приобрела просроченные билеты и поручила бухгалтерам проверить, чтобы ни один из них не был выигрышным. Однако, вероятно, в процессе проверки кто-то оставил настоящий билет.
А ранее Life.ru рассказывал, что житель США случайно нашёл лотерейный билет в стирке и выиграл 50 тысяч долларов. Мужчина собирается часть средств потратить на покупку нового дома для своей семьи, а другую часть пустить на организацию дня рождения дочери.