В долгосрочной перспективе Россия станет единственным победителем конфликта на Украине. Об этом сообщает издание Daily Express.

«В долгосрочной перспективе победитель будет только один — Россия», — говорится в материале.

В статье указано, что Незалежная теряет своих солдат и территории «с пугающей скоростью». Там уже открыто начали говорить о необходимости урегулировать конфликт. Авторы материала добавили, что Армия России контролирует около 20% территории Украины.