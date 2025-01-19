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19 января, 08:11

Россия станет единственным победителем в СВО, пишут СМИ

Daily Express: Россия в долгосрочной перспективе победит в конфликте на Украине

В долгосрочной перспективе Россия станет единственным победителем конфликта на Украине. Об этом сообщает издание Daily Express.

«В долгосрочной перспективе победитель будет только один — Россия», — говорится в материале.

В статье указано, что Незалежная теряет своих солдат и территории «с пугающей скоростью». Там уже открыто начали говорить о необходимости урегулировать конфликт. Авторы материала добавили, что Армия России контролирует около 20% территории Украины.

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А ранее Life.ru писал, что в США признали победу России в конфликте на Украине. По словам бывшего советника Пентагона Дугласа Макгрегора, главный вопрос окончания этого кризиса заключается в том, насколько далеко Москва захочет продвинуться на запад.

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Shutterstock / FOTODOM / Yulai Studio

Дарья Нарыкова
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