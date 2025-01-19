Россия станет единственным победителем в СВО, пишут СМИ
Daily Express: Россия в долгосрочной перспективе победит в конфликте на Украине
В долгосрочной перспективе Россия станет единственным победителем конфликта на Украине. Об этом сообщает издание Daily Express.
«В долгосрочной перспективе победитель будет только один — Россия», — говорится в материале.
В статье указано, что Незалежная теряет своих солдат и территории «с пугающей скоростью». Там уже открыто начали говорить о необходимости урегулировать конфликт. Авторы материала добавили, что Армия России контролирует около 20% территории Украины.
А ранее Life.ru писал, что в США признали победу России в конфликте на Украине. По словам бывшего советника Пентагона Дугласа Макгрегора, главный вопрос окончания этого кризиса заключается в том, насколько далеко Москва захочет продвинуться на запад.
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