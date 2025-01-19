В Британии раскрыли, когда Трамп урегулирует конфликт на Украине
DE: Трампу потребуется 24 недели, чтобы закончить конфликт на Украине
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jonah Elkowitz
Избранному президенту США Дональду Трампу может понадобиться 24 недели для завершения конфликта на Украине, а не 24 часа, как он говорил ранее. Об этом сообщает издание Daily Express.
«Однако ему может потребоваться всего 24 недели, а не 24 часа, чтобы подписать и доставить документ. Завтра [20 января] 47-й президент США будет приведён к присяге, пообещав, что установит мир между Украиной и Россией в течение «24 часов» – довольно громкое заявление, даже для человека с таким впечатляющим резюме, как у Дональда Трампа», — указано в статье.
Авторы материала дополнили, что единственным победителем в СВО является Россия. В настоящее время ВС РФ контролируют около 20% украинской территории. В статье говорится, что мирное соглашение может позволить Москве сохранить контролируемые участки и создать демилитаризованную зону в долгосрочной перспективе. А Украине, которая стремится стать членом НАТО, необходимы будут «гарантии безопасности» от Запада, чтобы не повторить боевые действия.
По данным издания, Трамп не сможет совсем отвернуться от Украины. По словам авторов статьи, команда республиканца уже разработала основу мирного соглашения. Вероятно, Трамп будет жестко навязывать условия двум сторонам. Политик может угрожать сокращением помощи Киеву, если он не примет условия и наоборот, увеличением помощи в случае отказа Москвы заключать договор.
Ранее Life.ru сообщал, что Дональд Трамп уже отказался от своих слов о решении украинского конфликта за 24 часа. Политик заявил, что это невозможно, хотя раньше высказывал намерение урегулировать СВО за сутки после возвращения в Белый дом. Тем не менее после встречи с Владимиром Зеленским и президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Елисейском дворце республиканец отметил, что Зеленский готов к переговорам, и это даёт основания надеяться на мирное разрешение конфликта. Позднее Трамп заявил, что постарается остановить конфликт в течение шести месяцев.