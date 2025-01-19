Избранному президенту США Дональду Трампу может понадобиться 24 недели для завершения конфликта на Украине, а не 24 часа, как он говорил ранее. Об этом сообщает издание Daily Express.

«Однако ему может потребоваться всего 24 недели, а не 24 часа, чтобы подписать и доставить документ. Завтра [20 января] 47-й президент США будет приведён к присяге, пообещав, что установит мир между Украиной и Россией в течение «24 часов» – довольно громкое заявление, даже для человека с таким впечатляющим резюме, как у Дональда Трампа», — указано в статье.

Авторы материала дополнили, что единственным победителем в СВО является Россия. В настоящее время ВС РФ контролируют около 20% украинской территории. В статье говорится, что мирное соглашение может позволить Москве сохранить контролируемые участки и создать демилитаризованную зону в долгосрочной перспективе. А Украине, которая стремится стать членом НАТО, необходимы будут «гарантии безопасности» от Запада, чтобы не повторить боевые действия.