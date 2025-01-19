«Клон отца»: Последняя любовь Золотухина показала повзрослевшего внебрачного сына
Актриса Ирина Линдт показала фото с повзрослевшим сыном от Валерия Золотухина
Валерий Золотухин и Ирина Линдт. Обложка © ТАСС / Анна Салынская
Актриса Ирина Линдт показала в соцсетях своего повзрослевшего сына Ивана, который родился вне брака от Валерия Золотухина. Сейчас парню уже 20 лет.
Ирина Линдт с сыном Иваном. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / lindt.irina
Иван пошёл по стопам отца. Сейчас молодой человек познаёт азы актёрской профессии в школе Олега Табакова. Он уже снимается в кино, а также играет в театре. Подписчики Линдт отметили, что Иван похож на своего отца, как две капли воды.
«Как можно так родить клона Золотухина, это невероятно», «Ну папа внешне, а чертовщинка во взгляде Ваша», «Ох, как вырос! Очень похож на папу», — написали поклонники актрисы.
Напомним, народный артист России Валерий Золотухин скончался 30 марта 2013 года в Москве после продолжительной болезни. Ему был 71 год. Согласно последней воле, актёра похоронили на малой родине, в селе Быстрый Исток на Алтае.
А ранее Life.ru писал, что Константин Хабенский вывел в свет повзрослевшего сына. Иван — старший сын актёра от брака с радиоведущей Анастасией Смирновой. Кроме того, у него есть две дочери.