«Клон отца»: Последняя любовь Золотухина показала повзрослевшего внебрачного сына

Актриса Ирина Линдт показала в соцсетях своего повзрослевшего сына Ивана, который родился вне брака от Валерия Золотухина. Сейчас парню уже 20 лет.

Ирина Линдт с сыном Иваном. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / lindt.irina

Иван пошёл по стопам отца. Сейчас молодой человек познаёт азы актёрской профессии в школе Олега Табакова. Он уже снимается в кино, а также играет в театре. Подписчики Линдт отметили, что Иван похож на своего отца, как две капли воды.

«Как можно так родить клона Золотухина, это невероятно», «Ну папа внешне, а чертовщинка во взгляде Ваша», «Ох, как вырос! Очень похож на папу», — написали поклонники актрисы.

Напомним, народный артист России Валерий Золотухин скончался 30 марта 2013 года в Москве после продолжительной болезни. Ему был 71 год. Согласно последней воле, актёра похоронили на малой родине, в селе Быстрый Исток на Алтае.