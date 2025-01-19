Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 января, 10:02

Костлявая Варнава налетела на подписчиков, которые посоветовали ей перестать худеть

Варнава посоветовала подписчикам заняться собственной жизнью в ответ на критику

Екатерина Варнава. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ kativarnava

Екатерина Варнава. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ kativarnava

Тощая Екатерина Варнава жёстко ответила подписчикам, которые призывали её перестать худеть. Актриса посоветовала им заняться своими делами и начать давать советы самим себе. Однако поклонники уверены — звезда Comedy Woman ступила в волну невозврата и исхудала на столько, что на неё стало страшно смотреть.

«Ребятушки, милые, дорогие мои, многоуважаемые (корпорация советчиков), займитесь, пожалуйста, своей жизнью. Это не так сложно, как кажется. Дайте СЕБЕ важный и нужный совет. Это тоже не так сложно. Да, ответственно. Но подойдите к этому философски и творчески. Мне кажется, вам понравится», — написала в ответ на критику подписчиков Варнава.

Волна комментариев об исхудавшей актрисе началась под новыми фотографиями, на которых актриса предстала в джинсах-клёш и чёрной кофте. Подписчики умоляли Варнаву перестать худеть. Одни говорили, что её фигура напоминает пропорциями подростка, другие сравнивали появившуюся костлявость с телами заключённых из Освенцима. Подписчики гадали, что же довело Варнаву до такого состояния: болезнь, стресс, алкоголизм, булимия или голодовка?

Однако Екатерина сама ранее рассказывала о своём экстремальном методе похудения, основанном на «адском стрессе» и перенесённом ковиде. Она уточнила, что сейчас старается уделять время правильному питанию и приёму витаминов.

Как сейчас выглядят финалистки шоу «Большие девочки» и почему быстрое похудение опасно для здоровья
Как сейчас выглядят финалистки шоу «Большие девочки» и почему быстрое похудение опасно для здоровья
Полина Никифорова
  • Новости
  • Екатерина Варнава
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar