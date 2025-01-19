Костлявая Варнава налетела на подписчиков, которые посоветовали ей перестать худеть

Тощая Екатерина Варнава жёстко ответила подписчикам, которые призывали её перестать худеть. Актриса посоветовала им заняться своими делами и начать давать советы самим себе. Однако поклонники уверены — звезда Comedy Woman ступила в волну невозврата и исхудала на столько, что на неё стало страшно смотреть.

«Ребятушки, милые, дорогие мои, многоуважаемые (корпорация советчиков), займитесь, пожалуйста, своей жизнью. Это не так сложно, как кажется. Дайте СЕБЕ важный и нужный совет. Это тоже не так сложно. Да, ответственно. Но подойдите к этому философски и творчески. Мне кажется, вам понравится», — написала в ответ на критику подписчиков Варнава.

Волна комментариев об исхудавшей актрисе началась под новыми фотографиями, на которых актриса предстала в джинсах-клёш и чёрной кофте. Подписчики умоляли Варнаву перестать худеть. Одни говорили, что её фигура напоминает пропорциями подростка, другие сравнивали появившуюся костлявость с телами заключённых из Освенцима. Подписчики гадали, что же довело Варнаву до такого состояния: болезнь, стресс, алкоголизм, булимия или голодовка?