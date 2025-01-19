Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 января, 09:48

Обслуживающие HIMARS специалисты могли погибнуть при ударе по бюро «Луч» в Киеве

Эксперт Степанов: Удар ВС РФ по бюро «Луч» мог уничтожить специалистов по HIMARS

ВС России могли нанести удар по сотрудникам американской корпорации Lockheed Martin во время атаки на оборонное бюро «Луч» в Киеве, считает старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН, военный эксперт Александр Степанов. По его словам, иностранные специалисты на территории Незалежной занимались производством и обслуживанием западного вооружения, включая реактивные системы залпового огня HIMARS.

«С высокой долей вероятности, помимо уничтожения самой техники, оборудования, <...> был уничтожен личный технический состав <...> это сотрудники Lockheed Martin», — приводит ТАСС слова Степанова.

Как считает эксперт, личный состав мог быть направлен на территорию Украины через каналы американского ВПК. Западные специалисты были непосредственно вовлечены в техническое сопровождение работы ракетных комплексов, подчеркнул он.

Напомним, накануне стало известно, что подразделения ВС РФ в ответ на обстрелы ракетами ATACMS гражданской инфраструктуры Белгородской области атаковали объекты ВПК Украины. В частности, мощнейший удар был нанесён по конструкторскому бюро «Луч». Именно там производят ракеты «Нептун» и снаряды к системе «Ольха».

ВСУ перебрасывают натовскую технику и элитный 73-й полк ССО в курское приграничье
ВСУ перебрасывают натовскую технику и элитный 73-й полк ССО в курское приграничье
Обложка ©

ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Украина
  • ВСУ
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar