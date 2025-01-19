Обслуживающие HIMARS специалисты могли погибнуть при ударе по бюро «Луч» в Киеве
Эксперт Степанов: Удар ВС РФ по бюро «Луч» мог уничтожить специалистов по HIMARS
ВС России могли нанести удар по сотрудникам американской корпорации Lockheed Martin во время атаки на оборонное бюро «Луч» в Киеве, считает старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН, военный эксперт Александр Степанов. По его словам, иностранные специалисты на территории Незалежной занимались производством и обслуживанием западного вооружения, включая реактивные системы залпового огня HIMARS.
«С высокой долей вероятности, помимо уничтожения самой техники, оборудования, <...> был уничтожен личный технический состав <...> это сотрудники Lockheed Martin», — приводит ТАСС слова Степанова.
Как считает эксперт, личный состав мог быть направлен на территорию Украины через каналы американского ВПК. Западные специалисты были непосредственно вовлечены в техническое сопровождение работы ракетных комплексов, подчеркнул он.
Напомним, накануне стало известно, что подразделения ВС РФ в ответ на обстрелы ракетами ATACMS гражданской инфраструктуры Белгородской области атаковали объекты ВПК Украины. В частности, мощнейший удар был нанесён по конструкторскому бюро «Луч». Именно там производят ракеты «Нептун» и снаряды к системе «Ольха».
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ