Ракета уничтожила бомбоубежище на малой родине Зеленского

В Кривом Роге ракета пробила бомбоубежище в авиационном коллеже. Теперь укрытие завалено обломками, с чьей именно стороны прилетела ракета не уточняется. Об этом сообщает блогер Шейх Тамир со ссылкой на украинские паблики.

«Инцидент ставит под сомнение надёжность имеющихся бомбоубежищ», — отметили в телеграм-канале.

В Минобороны России эту ситуацию пока никак не комментировали. Напомним, что именно в этом городе родился и вырос глава киевского режима Владимир Зеленский.