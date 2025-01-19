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Регион
19 января, 10:17

Ракета уничтожила бомбоубежище на малой родине Зеленского

В Кривом Роге ракета пробила бомбоубежище

В Кривом Роге ракета пробила бомбоубежище в авиационном коллеже. Теперь укрытие завалено обломками, с чьей именно стороны прилетела ракета не уточняется. Об этом сообщает блогер Шейх Тамир со ссылкой на украинские паблики.

«Инцидент ставит под сомнение надёжность имеющихся бомбоубежищ», — отметили в телеграм-канале.

В Минобороны России эту ситуацию пока никак не комментировали. Напомним, что именно в этом городе родился и вырос глава киевского режима Владимир Зеленский.

Ранее армии России удалось освободить населённый пункт Воздвиженка в ДНР. За сутки ВС РФ поразили инфраструктуру военных аэродромов и скоплений живой силы и техники противника в 143 районах.

Наши бойцы блокируют ВСУ в Великой Новосёлке на юге ДНР
Наши бойцы блокируют ВСУ в Великой Новосёлке на юге ДНР
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Полина Никифорова
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