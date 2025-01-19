Две иномарки столкнулись лоб в лоб под Новосибирском, есть погибшие

В Новосибирской области три человека погибли в результате лобового столкновения двух легковых автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

«По предварительной информации, 19 января около 10:50 (06:50 мск) на территории Черепановского района водитель-женщина 1974 года рождения, управляя автомобилем «тойота ипсум», двигаясь по автодороге Р-256 со стороны Барнаула в сторону Новосибирска, выехав на полосу встречного движения, совершила столкновение со встречным легковым автомобилем «лифан» под управлением мужчины 1978 года рождения», — указано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что погибли оба водителя иномарок, а также пассажир «тойоты». Другой пассажир этой машины получил травмы. В настоящее время специалисты устанавливают все обстоятельства ДТП.