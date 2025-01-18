Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 января, 11:23

Десять человек пострадали в ДТП с маршруткой в Тюменской области

Десять человек получили травмы в результате ДТП с маршруткой в Тюменской области, сообщили журналистам в пресс-службе МЧС России.

Всё произошло на 61 километре автодороги Тула — Белёв, где столкнулись легковой автомобиль и маршрутка с пассажирами.

«Шесть человек госпитализированы, ещё четверым — оказана медицинская помощь на месте», — рассказали в ведомстве.

Момент падения Range Rover с тремя людьми в Фонтанку в Петербурге попал на видео
Момент падения Range Rover с тремя людьми в Фонтанку в Петербурге попал на видео

Это не первое массовое ДТП за сегодняшний день. Ранее на трассе Челябинск-Еткуль столкнулся автобус ПАЗ и легковой автомобиль Honda Civic. Два человека погибли, ещё пятеро были госпитализированы. Аналогичная авария произошла и в Приангарье, где столкнулись три грузовика. Погибли два человека.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Miljan Zivkovic

Оксана Попова
  • Новости
  • ДТП
  • Происшествия
  • Тюменская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar