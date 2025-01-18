Десять человек пострадали в ДТП с маршруткой в Тюменской области

Десять человек получили травмы в результате ДТП с маршруткой в Тюменской области, сообщили журналистам в пресс-службе МЧС России.

Всё произошло на 61 километре автодороги Тула — Белёв, где столкнулись легковой автомобиль и маршрутка с пассажирами.