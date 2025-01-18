Десять человек пострадали в ДТП с маршруткой в Тюменской области
Десять человек получили травмы в результате ДТП с маршруткой в Тюменской области, сообщили журналистам в пресс-службе МЧС России.
Всё произошло на 61 километре автодороги Тула — Белёв, где столкнулись легковой автомобиль и маршрутка с пассажирами.
«Шесть человек госпитализированы, ещё четверым — оказана медицинская помощь на месте», — рассказали в ведомстве.
Это не первое массовое ДТП за сегодняшний день. Ранее на трассе Челябинск-Еткуль столкнулся автобус ПАЗ и легковой автомобиль Honda Civic. Два человека погибли, ещё пятеро были госпитализированы. Аналогичная авария произошла и в Приангарье, где столкнулись три грузовика. Погибли два человека.
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