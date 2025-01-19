Главы российских регионов приняли участие в крещенских купаниях
Сегодня, 19 января, отмечается праздник Крещения Господня. Купание в проруби в этот день — это древняя христианская традиция, символизирующая очищение и обновление. В крещенскую ночь в купель окунулись не только тысячи православных россиян, но и ряд губернаторов.
Одним из тех, кто поддержал традицию, стал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Крещение чиновник встретил в Прохоровском районе, куда вместе с сыновьями приехал на литургию и окунулся в прорубь.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков окунулся в купель. Видео © Telegram / Настоящий Гладков
В крещенских купаниях принял участие и губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Он поздравил россиян с праздником и пожелал, чтобы сила этого дня помогала оставаться стойкими в любых испытаниях и находить внутреннюю силу в самых сложных моментах.
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис принял участие в крещенских купаниях. Фото © Telegram / Губернатор Чибис
Глава Ленобласти Александр Дрозденко. Фото © Telegram / Александр ДроZденко
Также в прорубь на Крещение окунулись губернатор Югры Руслан Кухарук, глава Бурятии Алексей Цыденов, губернатор Вологодской области Георгий Филимонов, глава Ленобласти Александр Дрозденко
Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов. Фото © Telegram / Филимонов LIVE
«С Крещением Господним, дорогие югорчане! Здоровья, счастья и благополучия вам и вашим семьям! Пусть этот день станет для вас источником вдохновения и силы, вера укрепит дух, а крещенская вода принесет в ваши дома гармонию и радость!» — поздравил граждан Кухарук.
Российские военные из числа христиан также отметили Крещение омовением в купелях прямо на позициях в зоне спецоперации. Нарушать многовековую традицию не стали бойцы группировки войск «Запад» и морпехи ТОФ группировки войск «Север».
Губернатор Югры Руслан Кухарук. Обложка © VK / Правительство Югры