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Регион
19 января, 10:36

Главы российских регионов приняли участие в крещенских купаниях

Сегодня, 19 января, отмечается праздник Крещения Господня. Купание в проруби в этот день — это древняя христианская традиция, символизирующая очищение и обновление. В крещенскую ночь в купель окунулись не только тысячи православных россиян, но и ряд губернаторов.

Одним из тех, кто поддержал традицию, стал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Крещение чиновник встретил в Прохоровском районе, куда вместе с сыновьями приехал на литургию и окунулся в прорубь.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков окунулся в купель. Видео © Telegram / Настоящий Гладков

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков окунулся в купель. Видео © Telegram / Настоящий Гладков

В крещенских купаниях принял участие и губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Он поздравил россиян с праздником и пожелал, чтобы сила этого дня помогала оставаться стойкими в любых испытаниях и находить внутреннюю силу в самых сложных моментах.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис принял участие в крещенских купаниях. Фото © Telegram / Губернатор Чибис

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис принял участие в крещенских купаниях. Фото © Telegram / Губернатор Чибис

Глава Ленобласти Александр Дрозденко. Фото © Telegram / Александр ДроZденко

Глава Ленобласти Александр Дрозденко. Фото © Telegram / Александр ДроZденко

Также в прорубь на Крещение окунулись губернатор Югры Руслан Кухарук, глава Бурятии Алексей Цыденов, губернатор Вологодской области Георгий Филимонов, глава Ленобласти Александр Дрозденко

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов. Фото © Telegram / Филимонов LIVE

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов. Фото © Telegram / Филимонов LIVE

«С Крещением Господним, дорогие югорчане! Здоровья, счастья и благополучия вам и вашим семьям! Пусть этот день станет для вас источником вдохновения и силы, вера укрепит дух, а крещенская вода принесет в ваши дома гармонию и радость!» — поздравил граждан Кухарук.

Патриарх Кирилл провёл литургию в канун праздника Крещения
Патриарх Кирилл провёл литургию в канун праздника Крещения

Российские военные из числа христиан также отметили Крещение омовением в купелях прямо на позициях в зоне спецоперации. Нарушать многовековую традицию не стали бойцы группировки войск «Запад» и морпехи ТОФ группировки войск «Север».

Обложка ©

Губернатор Югры Руслан Кухарук. Обложка © VK / Правительство Югры

Оксана Попова
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