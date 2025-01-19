Свердловской депутатше грозит увольнение за пошлые частушки в магазине

Депутата Шалинского муниципального округа в Свердловской области Наталью Асаинову хотят уволить за спетые частушки с баяном. Об этом сообщает Ural Mash.

В Свердловской области депутат спела пошлые частушки. Видео © Telegram / Ural Mash

По информации телеграм-канала, Асаинова спела частушки с пошлым подтекстом в местном супермаркете, а коллеги её весело поддерживали. Это попало на видео, которое увидел председатель облдумы. Теперь депутаташу ожидает комиссия по этике, а продуктовый магазин проверят на антисанитарию.