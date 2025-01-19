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19 января, 10:51

Свердловской депутатше грозит увольнение за пошлые частушки в магазине

Ural Mash: На Урале депутата Асаинову хотят уволить за частушки в магазине

Депутата Шалинского муниципального округа в Свердловской области Наталью Асаинову хотят уволить за спетые частушки с баяном. Об этом сообщает Ural Mash.

В Свердловской области депутат спела пошлые частушки. Видео © Telegram / Ural Mash

По информации телеграм-канала, Асаинова спела частушки с пошлым подтекстом в местном супермаркете, а коллеги её весело поддерживали. Это попало на видео, которое увидел председатель облдумы. Теперь депутаташу ожидает комиссия по этике, а продуктовый магазин проверят на антисанитарию.

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А ранее Life.ru писал, что чиновница из Нижнего Новгорода уволилась после скандала с фотографией. Замминистра образования региона Ирина Кизилова оказалась в эпицентре шумихи из-за снимка в платье с принтом марихуаны в своих соцсетях.

Обложка ©

Kandinsky 3.1 / Life.ru

Дарья Нарыкова
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