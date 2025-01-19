Свердловской депутатше грозит увольнение за пошлые частушки в магазине
Ural Mash: На Урале депутата Асаинову хотят уволить за частушки в магазине
Депутата Шалинского муниципального округа в Свердловской области Наталью Асаинову хотят уволить за спетые частушки с баяном. Об этом сообщает Ural Mash.
В Свердловской области депутат спела пошлые частушки. Видео © Telegram / Ural Mash
По информации телеграм-канала, Асаинова спела частушки с пошлым подтекстом в местном супермаркете, а коллеги её весело поддерживали. Это попало на видео, которое увидел председатель облдумы. Теперь депутаташу ожидает комиссия по этике, а продуктовый магазин проверят на антисанитарию.
А ранее Life.ru писал, что чиновница из Нижнего Новгорода уволилась после скандала с фотографией. Замминистра образования региона Ирина Кизилова оказалась в эпицентре шумихи из-за снимка в платье с принтом марихуаны в своих соцсетях.
Kandinsky 3.1 / Life.ru