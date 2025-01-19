Стало известно, стоит ли ожидать девальвацию рубля в 2025 году

Эксперты не нашли предпосылок для резкой девальвации рубля в 2025 году. Снижение курса российской валюты по отношению к доллару и евро не наблюдается, сообщает РБК.

Однако аналитики рассказали, что в нынешнем году возможно умеренное ослабление рубля. Ключевое значение будут иметь операции Минфина и Центрального банка на внутреннем валютном рынке. По мнению эксперта ФГ «Финам» Александра Потавина, влияние также окажет и спрос на валюту от импортёров. Он отметил, что если ЦБ продолжит скупать валюту на открытом рынке, рубль будет ослабляться.

В свою очередь ведущий аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева сообщила, что национальная валюта также ослабнет, если импорт сохранится на стабильном уровне, а экспорт из России ослабнет. Такое возможно в случае наложения новых санкций и снижения спроса на нефть на фоне увеличения поставок этого топлива в сторону стран, которые не входят в ОПЕК.

Эксперты успокоили россиян. По их словам, от сильного ослабления рубль защитят положительный торговый баланс, высокие процентные ставки в рублях и другие факторы. По мнению Потавина, пределом роста национальной валюты в 2025 году будет диапазон в 115-120 рублей за доллар.