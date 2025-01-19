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Регион
19 января, 10:56

Правоохранители обеспечивают порядок в России во время празднования Крещения

Ирина Волк: Празднование Крещения в России проходит без происшествий

Правоохранительные органы обеспечили порядок во время Крещения. Фото © Telegram / Ирина Волк

Правоохранительные органы обеспечили порядок во время Крещения. Фото © Telegram / Ирина Волк

Крещение Господня проходит в России без происшествий, заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Спокойное проведение христианского праздника обеспечивают сотрудники правоохранительных органов и общественники.

«Во время богослужений и крещенских купаний общественный порядок и безопасность обеспечивали 32,5 тыс. сотрудников органов внутренних дел, а также военнослужащие Росгвардии, сотрудники МЧС России, представители частных охранных организаций, участники общественных формирований правоохранительной направленности»— сказала Волк.

Удалось не допустить нарушений общественного порядка. Полицейские продолжат нести службу в местах проведения праздника до завершения мероприятия.

Напомним, что праздник Крещения Господня отмечается православными верующими по всему миру 19 января. В традиционных крещенских купаниях приняли участие главы российских регионов. В ледяную воду окунулись губернатор Вологодской области Георгий Филимонов, глава Мурманской области Андрей Чибис, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков и глава Ленобласти Александр Дрозденко.

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Полина Никифорова
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