Правоохранители обеспечивают порядок в России во время празднования Крещения
Ирина Волк: Празднование Крещения в России проходит без происшествий
Правоохранительные органы обеспечили порядок во время Крещения. Фото © Telegram / Ирина Волк
Крещение Господня проходит в России без происшествий, заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Спокойное проведение христианского праздника обеспечивают сотрудники правоохранительных органов и общественники.
«Во время богослужений и крещенских купаний общественный порядок и безопасность обеспечивали 32,5 тыс. сотрудников органов внутренних дел, а также военнослужащие Росгвардии, сотрудники МЧС России, представители частных охранных организаций, участники общественных формирований правоохранительной направленности»— сказала Волк.
Удалось не допустить нарушений общественного порядка. Полицейские продолжат нести службу в местах проведения праздника до завершения мероприятия.
Напомним, что праздник Крещения Господня отмечается православными верующими по всему миру 19 января. В традиционных крещенских купаниях приняли участие главы российских регионов. В ледяную воду окунулись губернатор Вологодской области Георгий Филимонов, глава Мурманской области Андрей Чибис, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков и глава Ленобласти Александр Дрозденко.