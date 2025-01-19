Правоохранители обеспечивают порядок в России во время празднования Крещения

Крещение Господня проходит в России без происшествий, заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Спокойное проведение христианского праздника обеспечивают сотрудники правоохранительных органов и общественники.

«Во время богослужений и крещенских купаний общественный порядок и безопасность обеспечивали 32,5 тыс. сотрудников органов внутренних дел, а также военнослужащие Росгвардии, сотрудники МЧС России, представители частных охранных организаций, участники общественных формирований правоохранительной направленности»— сказала Волк.

Удалось не допустить нарушений общественного порядка. Полицейские продолжат нести службу в местах проведения праздника до завершения мероприятия.