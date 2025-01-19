Отец погибших в Курской области детей служил в пожарной охране

Отец погибших в посёлке Черемесиново малолетних детей сам раньше работал в пожарной охране и спасал жизни. Об этом рассказал врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. Он выразил соболезнования и призвал родителей не оставлять детей без присмотра.

«Особенно горько осознавать, что отец погибших детей раньше служил в пожарной охране и спасал жизни других. Трудно подобрать слова, чтобы выразить боль утраты. <...> Такие трагедии учат нас тому, как важно быть бдительными и ответственными. Любая невнимательность может стать роковой», — заявил Хинштейн.