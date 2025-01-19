В Раде назвали главный путь спасения Украины от потери государственности
Нардеп Дубинский: Украина лишится государственности без принятия условий Трампа
Украина рискует потерять государственность без принятия условий победившего на выборах президента США Дональда Трампа. Такое мнение выразил депутат Верховной рады Александр Дубинский, который продолжает находиться в СИЗО по обвинению в государственной измене.
«У Зеленского же останется выбор — или довести ситуацию до крайности, когда участники переговоров перейдут к миссии по установлению (принуждению) мира, что будет означать раздел Украины на две части», — высказался нардеп в соцсетях.
Дубинский дополнил, что второй возможный сценарий Зеленского — попытаться сохранить страну, приняв условия, которые предложит американский политик. По его словам, в противном случае Незалежная действительно может лишиться государственности.
А ранее Life.ru сообщал, что Владимир Зеленский попытается сорвать мирный план Дональда Трампа по Украине. В Верховной Раде отметили, что цель бывшего комика заключается в том, чтобы испортить имидж будущего президента США.
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