«Чтобы остаток Украины продержался»: Эксперт указал на готовность Зеленского к уступкам

Отчаявшийся Владимир Зеленский готов к переговорам и компромиссу с Россией, отметил старший преподаватель РУДН, эксперт РСМД Камран Гасанов, оценивая противоречивые заявления главаря киевского режима. По словам эксперта, если отбросить в сторону политическую риторику и пропагандистские клише, то становится очевидной готовность к уступкам.

«[Зеленский], говоря о гарантиях безопасности, как бы намекает: главное, чтобы остаток Украины продержался как государство при поддержке Запада, а те территории, которые мы не можем вернуть, пускай, мол, там и остаются» — подчеркнул собеседник «Царьграда».