Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 января, 10:55

«Чтобы остаток Украины продержался»: Эксперт указал на готовность Зеленского к уступкам

Эксперт Гасанов указал на готовность Зеленского к компромиссу с Россией

Владимир Зеленский. Обложка © president.gov.ua

Владимир Зеленский. Обложка © president.gov.ua

Отчаявшийся Владимир Зеленский готов к переговорам и компромиссу с Россией, отметил старший преподаватель РУДН, эксперт РСМД Камран Гасанов, оценивая противоречивые заявления главаря киевского режима. По словам эксперта, если отбросить в сторону политическую риторику и пропагандистские клише, то становится очевидной готовность к уступкам.

«[Зеленский], говоря о гарантиях безопасности, как бы намекает: главное, чтобы остаток Украины продержался как государство при поддержке Запада, а те территории, которые мы не можем вернуть, пускай, мол, там и остаются» — подчеркнул собеседник «Царьграда».

По его словам, Зеленский проявляет готовность к компромиссу, понимая, что избранный президент США Дональд Трамп будет навязывать Украине свои условия. Более того, европейские политики тоже могут изменить риторику относительно киевского режима, не желая ссориться с американским лидером. В то же время западные аналитики активно фиксируют неудачи ВСУ на фронте.

Как Зеленский отмерил Украине 100 лет, страх Нетаньяху и сказки Байдена
Как Зеленский отмерил Украине 100 лет, страх Нетаньяху и сказки Байдена

Ранее в Британии раскрыли, когда Трамп урегулирует украинский конфликт. В то же время на Украине заявили, что Зеленский возомнил себя Богом. Кроме того, Зеленскому предсказали судьбу белорусской оппозиционерки Тихановской. Кстати, а в Венгрии увидели в Украине бомбу для «подрыва» Европы.

Борис Эльфанд
  • Новости
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • ВСУ
  • Дональд Трамп
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar