«Чтобы остаток Украины продержался»: Эксперт указал на готовность Зеленского к уступкам
Эксперт Гасанов указал на готовность Зеленского к компромиссу с Россией
Владимир Зеленский. Обложка © president.gov.ua
Отчаявшийся Владимир Зеленский готов к переговорам и компромиссу с Россией, отметил старший преподаватель РУДН, эксперт РСМД Камран Гасанов, оценивая противоречивые заявления главаря киевского режима. По словам эксперта, если отбросить в сторону политическую риторику и пропагандистские клише, то становится очевидной готовность к уступкам.
«[Зеленский], говоря о гарантиях безопасности, как бы намекает: главное, чтобы остаток Украины продержался как государство при поддержке Запада, а те территории, которые мы не можем вернуть, пускай, мол, там и остаются» — подчеркнул собеседник «Царьграда».
По его словам, Зеленский проявляет готовность к компромиссу, понимая, что избранный президент США Дональд Трамп будет навязывать Украине свои условия. Более того, европейские политики тоже могут изменить риторику относительно киевского режима, не желая ссориться с американским лидером. В то же время западные аналитики активно фиксируют неудачи ВСУ на фронте.
Ранее в Британии раскрыли, когда Трамп урегулирует украинский конфликт. В то же время на Украине заявили, что Зеленский возомнил себя Богом. Кроме того, Зеленскому предсказали судьбу белорусской оппозиционерки Тихановской. Кстати, а в Венгрии увидели в Украине бомбу для «подрыва» Европы.