Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 января, 14:28

На Украине заявили, что Зеленский возомнил себя Богом

Нардеп Дубинский: Зеленский является неверующим и считает себя Богом

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Владимир Зеленский не верит в Бога, разве что, мнит себя им. С таким заявлением выступил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.

«Когда уважаемая публика пишет в комментариях, что Зеленский — еврей, то мне смешно. Ну, какой он еврей, если вообще не верит в Б-га? И считает себя чуть ли не Б-гом на земле?» — написал депутат.

МИД РФ поддержал критику ООН в отношении Киева из-за УПЦ
МИД РФ поддержал критику ООН в отношении Киева из-за УПЦ

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что гонения на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) устраивают не атеисты, а настоящие безбожники. Это люди без роду и племени, которым чуждо всё то, что дорого российским и украинским народам, подчеркнул президент. В начале декабря Зеленский обмолвился, что только Бог поможет Украине.

Николай Рюмин
  • Новости
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar