На Украине заявили, что Зеленский возомнил себя Богом
Нардеп Дубинский: Зеленский является неверующим и считает себя Богом
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza
Владимир Зеленский не верит в Бога, разве что, мнит себя им. С таким заявлением выступил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.
«Когда уважаемая публика пишет в комментариях, что Зеленский — еврей, то мне смешно. Ну, какой он еврей, если вообще не верит в Б-га? И считает себя чуть ли не Б-гом на земле?» — написал депутат.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что гонения на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) устраивают не атеисты, а настоящие безбожники. Это люди без роду и племени, которым чуждо всё то, что дорого российским и украинским народам, подчеркнул президент. В начале декабря Зеленский обмолвился, что только Бог поможет Украине.