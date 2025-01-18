На Украине заявили, что Зеленский возомнил себя Богом

Владимир Зеленский не верит в Бога, разве что, мнит себя им. С таким заявлением выступил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.

«Когда уважаемая публика пишет в комментариях, что Зеленский — еврей, то мне смешно. Ну, какой он еврей, если вообще не верит в Б-га? И считает себя чуть ли не Б-гом на земле?» — написал депутат.