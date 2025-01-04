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Регион
4 января, 14:23

МИД РФ поддержал критику ООН в отношении Киева из-за УПЦ

Посол Аскальдович: Россия приветствует критику ООН в отношении Киева из-за УПЦ

Россия приветствует доклад Управления верховного комиссара ООН по правам человека, критикующий действия Киева в отношении Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом заявил посол по особым поручениям Геннадий Аскальдович. По его словам, российская сторона призывает ООН и другие организации добиться отмены репрессивных законов против УПЦ, введённых киевскими властями.

«Учитывая бесчисленное множество фактов продолжающихся на Украине притеснений христиан-сторонников православной канонической Церкви, а также критику в отношении украинских властей, которая на протяжении долгих лет звучит со стороны многочисленных религиозных, общественных и политических кругов, остаётся только приветствовать долгожданные выводы УВКПЧ», — подчеркнул спецпредставитель главы МИД РФ.

Дипломат уверен, что «мгновенная и нервная» реакция Киева на доклад ООН говорит лишь о том, что критика достигла цели. По его словам, украинские власти теперь стремятся переложить ответственность на РФ. Тем не менее, даже союзникам Незалежной сегодня трудно закрывать глаза на творящиеся в этой стране «бесчинства и беспредел».

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Напомним, ранее в ООН заявили, что Киев не доказал законность запрета УПЦ. В свою очередь, президент РФ Владимир Путин назвал безбожниками устраивающих гонения на УПЦ. Тем не менее, Запретивший УПЦ Владимир Зеленский считает Украину «глубоко религиозной» страной.

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Life.ru

Борис Эльфанд
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